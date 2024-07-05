Круговой: «ЦСКА мог оказаться на 1-2 месте, если бы не терял очки на последних минутах»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о шестом месте армейского клуба по итогам прошлого сезона РПЛ.

«ЦСКА в прошлом сезоне пропускал голы на последних минутах матчей. Если бы они не потеряли таким образом столько очков, то могли бы по итогам сезона оказаться на первом-втором месте. Думаю, выводы сделаны. Теперь будем играть более сконцентрировано в обороне, особенно в концовках матчей. Я готов усилить линию защиты. Хочу приносить пользу ЦСКА», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Круговой согласовал контракт с ЦСКА по ходу весенней части сезона и летом перешел в стан армейцев по окончании соглашения с «Зенитом».