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РПЛ

Сегодня, 17:49

Круговой: «Уйдет Вендел — придет кто-нибудь другой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника команды Вендела.

«Уйдет Вендел — придет кто-нибудь другой. Больше игрового времени давать россиянам? Это выбор тренерского штаба и руководства. Поэтому как они посчитают нужным, так и будет. Мы тренируемся и показываем то, что можем. А тренер принимает решение — мы не можем ему его навязать. Лично мне грех жаловаться на игровое время, потому что на данный момент я провел на поле больше минут, чем в прошлом сезоне. А ведь еще вторая часть впереди. Поэтому будем надеяться, что хуже с игровым временем после зимней паузы не станет», — приводят «Известия» слова Кругового.

25-летний защитник в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 18 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее журналист Radio Manchete Андре Луис сообщил, что Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Однако в питерском клубе назвали слухами эту информацию.

По информации Gala News, «Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на бывшего игрока «Шахтера» Тете.

Источник: Известия
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