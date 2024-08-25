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Сегодня, 08:15

Круговой: «Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу»

Сергей Жуков
корреспондент
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Защитник ЦСКА Данил Круговой в комментарии для «СЭ» высказался о судействе в нынешнем сезоне РПЛ.

— Я думаю, что игрокам не стоит в это лезть и разбираться, — начал Круговой. — Конечно, когда матч идет, есть моменты, что судья свистит только в одну сторону. Говорить с судьей лучше не надо. Есть тренеры, которые будут разговаривать с ними. Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу.

— Спортивный директор «Оренбурга» недавно в жесткой форме высказался в адрес судей. Как оценишь его действия?

— Это эмоции. Мне кажется, надо было их проконтролировать и не говорить так резко.

После 6 туров ЦСКА с 10-ю очками занимает пятое место в РПЛ.

Данил Круговой
ФК ЦСКА (Москва)
6
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