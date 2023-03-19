Круговой: «У «Зенита» не получилось создать моменты в атаке. ЦСКА играл очень грамотно»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что не получилось у команды в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

— Почему номера были золотыми?

— Не знаю. Просто белая форма, нанесли номера, никак не связано с чемпионством.

— Что сегодня не получилось?

— Создать моменты в атаке. ЦСКА играл очень грамотно. Моменты были, но уже после пропущенного. Не дожали. Вылет от «Динамо» — по пенальти, создавали моменты. А тут практически ничего не могли создать. Поражение от ЦСКА больнее.

— Что сказал Семак?

— Не знаю, в кабинете лежал. Со спиной проблемы. Самочувствие? Тяжело.

— Как на вас влияет, что у вас большой отрыв?

— У нас нет ощущения, что мы играем с запасом. Чего-то не хватает нам. Надеюсь, что после перерыва вернемся в оптимальном состоянии.

— «Зенит» привыкли считать непобедимым.

— Любую команду можно обыграть. Даже «Зенит». Сегодня так, завтра будет по-другому.

— Все говорят про ваше чемпионство...

— Не хочу даже думать об этом. У нас все впереди. Будем готовиться к следующим матчам. Обязательно выигрываем.