Круговой: «У «Зенита» не получилось создать моменты в атаке. ЦСКА играл очень грамотно»

Сегодня, 22:15
Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что не получилось у команды в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
— Почему номера были золотыми?
— Не знаю. Просто белая форма, нанесли номера, никак не связано с чемпионством.
— Что сегодня не получилось?
— Создать моменты в атаке. ЦСКА играл очень грамотно. Моменты были, но уже после пропущенного. Не дожали. Вылет от «Динамо» — по пенальти, создавали моменты. А тут практически ничего не могли создать. Поражение от ЦСКА больнее.
— Что сказал Семак?
— Не знаю, в кабинете лежал. Со спиной проблемы. Самочувствие? Тяжело.
— Как на вас влияет, что у вас большой отрыв?
— У нас нет ощущения, что мы играем с запасом. Чего-то не хватает нам. Надеюсь, что после перерыва вернемся в оптимальном состоянии.
— «Зенит» привыкли считать непобедимым.
— Любую команду можно обыграть. Даже «Зенит». Сегодня так, завтра будет по-другому.
— Все говорят про ваше чемпионство...
— Не хочу даже думать об этом. У нас все впереди. Будем готовиться к следующим матчам. Обязательно выигрываем.