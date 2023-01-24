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Сегодня, 11:30

Круговой: «Я могу конкурировать с Сантосом за место в составе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о конкуренции в стартовом составе команды с Дугласом Сантосом.

«Дуглас — это классный футболист, и я учусь у него. Пытаюсь брать лучшее из его игры. Что касается конкуренции, то да, считаю, могу конкурировать с Дугласом. И делаю это каждый день. Понятно, что его статус выше. Но в дальнейшем, надеюсь, либо для нас обоих найдут позицию, либо я все же смогу получить место в стартовом составе. Хочу подчеркнуть: мыслей об уходе из «Зенита» у меня нет. Буду дальше работать и доказывать тренерскому штабу», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел за «Зенит» 15 матчей и все разы выходил на замену. В сумме игрок провел на поле 542 минуты и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/krugovoi-ya-mogu-konkurirovat-s-santosom-za-mesto-v-sostave-222283/
Данил Круговой
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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