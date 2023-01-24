Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:25

Круговой: «Из «Локо» со мной действительно связывались, но я отказался, хочу играть в «Зените»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о том, что не собирается менять команду по ходу зимнего трансферного окна.

«Из «Локо» со мной действительно связывались, но я отказался. Почему? Все просто. Я хочу играть в «Зените». И доказывать, что достоин места в основе. В зимнее трансферное окно никуда не уйду? Никуда. Летом? Пока об этом не думаю. У меня контракт, и я думаю только о «Зените». Я расту здесь как футболист, в том числе за счет конкуренции. Здесь сильные легионеры. У них есть чему учиться», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Круговой является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Круговой: «Я удивился уходу Ловрена, у нас с ним были нормальные отношения»
Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
Круговой: «Я могу конкурировать с Сантосом за место в составе»
ЦСКА отправился на второй сбор в Турцию
Хиддинк: «Глупо говорить о том, что «Зенит» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов»
Осинькин — о трансфере экс-нападающего «Манчестер Сити» Гарре: «Есть определенные проблемы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В РФС ответили на вопрос об уровне дохода профессиональных клубов

Бышовец: «Положительных выводов по итогам встречи в УЕФА ждать не приходится»