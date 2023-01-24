Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:50

Круговой: «Хорошо, что в РФС пытаются найти ходы, чтобы вернуть для нас международные турниры»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Сейчас никакой конкретики нет. Я так понимаю, в РФС взяли паузу. Но хорошо, что пытаются найти ходы, чтобы вернуть для нас международные турниры», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

Источник: https://metaratings.ru/news/krugovoi-khorosho-chto-v-rfs-pytayutsya-naiti-khody-chtoby-vernut-dlya-nas-mezhdunarodnye-turniry-222271/
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
РФС
УЕФА
ФИФА
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русская шахматистка любила колумбийца, от которого родила в США. Он был заметно старше
Александр и Полина Емельяненко: эксклюзивная фотосессия бойца и его супруги
Актера Садальского госпитализировали с кровотечением в Москве
Французы высмеяли просьбу Зеленского о поставке оружия
Зеленский указал на масштабные кадровые перестановки во властных структурах
Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Барков не уверен, что переход в Азию поможет развитию российских клубов
Карпин отреагировал на несостоявшийся переход в Азиатскую конфедерацию футбола
Валерий Карпин отреагировал на информацию о встрече представителей РФС и УЕФА
Ротенберг — о переходе РФС в Азию: «Сложно. Мы придем, а нас там не ждут»
Смородская: «Рейтинги — это последнее, что должно волновать нас сейчас»
Андрей Чернышов: «Не факт, что нас и в Азии допустили бы до отбора на ЧМ-2026»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Нижний Новгород» подтвердил присутствие Глушакова на сборах клуба