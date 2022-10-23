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Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поделился мнением по поводу ничейного матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2). Игра прошла 16 октября.
«Разочарован, потому что хотели победить. Первый тайм у нас не получился: действовали как-то вальяжно. Зато после перерыва поменяли ход игры, повели в счете. Но в итоге получилась красочная ничья», — цитирует Пруцева пресс-служба «Спартака».
Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 25 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования