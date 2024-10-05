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Сегодня, 01:33

Козлов: «Самый крутой игрок в истории футбола еще не родился»

Евгений Козинов
Корреспондент
Артур, Данила Козлов (в центре), Виктор Са.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов считает, что лучший футболист в истории еще не родился.

— Самый крутой игрок в истории футбола, мне кажется, еще не родился, — приводит пресс-служба клуба слова Козлова. — Будущее футбола впереди еще. Мне кажется, тот уровень, который Месси и Роналду показали — это сейчас пик, выбирать тяжело, но будет игрок, который будет сильнее их двоих.

— За счет всех новых технологий?

— Мне кажется, да.

— То есть ты не имеешь ввиду себя?

— Нет, конечно (улыбается). Будут лучше, конечно.

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Источник: Официальная страница «Краснодара»
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Краснодар
Данила Козлов (ФК Краснодар)

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