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15 марта, 12:05

Козлов: «Аршавин назвал меня наглым? Он тоже наглый. Так ему и передайте»

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Нападающий «Балтики» Данила Козлов прокомментировал критику от экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина в его адрес.

«Пусть еще что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Аршавин назвал меня наглым? Он тоже наглый. Можете ему так и передать», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

Игрок является воспитанником сине-бело-голубых.

Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» 31 января и сыграл за нее 2 матча, в которых забил 1 мяч. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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