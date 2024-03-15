Козлов: «Аршавин назвал меня наглым? Он тоже наглый. Так ему и передайте»

Нападающий «Балтики» Данила Козлов прокомментировал критику от экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина в его адрес.

«Пусть еще что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Аршавин назвал меня наглым? Он тоже наглый. Можете ему так и передать», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

Игрок является воспитанником сине-бело-голубых.

Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» 31 января и сыграл за нее 2 матча, в которых забил 1 мяч. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.