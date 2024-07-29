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Сегодня, 08:30

Козлов — об Аршавине: «Футболист из него интереснее, чем эксперт»

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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов в комментарии для «СЭ» высказался о сравнениях с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным.

— Как тебе сравнения с Аршавиным?

— Футболист из него интереснее, чем эксперт. Поэтому мне это очень льстит.

— А кто из российских футболистов является для тебя кумиром?

— Думаю, именно Аршавин.

Козлов является воспитанником академии «Зенита». 27 июня «быки» официально объявили о подписании с 19-летним игроком контракта до 2029 года.

Константин Передерий

Андрей Аршавин
ФК Краснодар
Данила Козлов (ФК Краснодар)
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