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Сегодня, 18:27

Данила Козлов заявил, что не хотел возвращаться в «Зенит» текущим летом

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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов признался, что не хотел возвращаться в «Зенит» этим летом.

В начале июля 19-летний футболист перешел в краснодарский клуб из «Балтики» за 1,25 миллиона евро.

«У «Зенита» не было возможности вставлять мне в палки колеса, я не хотел туда идти. У меня было четкое желание перейти только в «Краснодар»», — цитирует Козлова «РБ Спорт».

Полузащитник является воспитанником петербургского клуба, в «Балтику» Козлов перешел зимой 2024 года.. В сезоне РПЛ-2023/24 россиянин провел 10 матчей за калининградцев и забил 2 мяча.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Краснодар
Данила Козлов (ФК Краснодар)
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