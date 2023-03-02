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Сегодня, 12:26

Прохин о запрете Карпина на сладкое для футболистов: «Все равно все едят»

Прохин признался, что игроки «Ростова» едят сладкое, несмотря на запрет Карпина
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Данила Прохин признался, что футболисты команды не всегда следуют рекомендациям главного тренера Валерия Карпина, который просит их воздерживаться от употребления сладкого, однако отметил, что игроки не злоупотребляют этим.

«Сколько килограмм привез из отпуска? С этим у меня все в порядке — лишнего не привез. Не могу сказать, что я в чем-то себе отказывал, но на килограммах это не сказалось. Несмотря на то, что я люблю сладкое — во время сезона стараюсь есть его меньше. Георгич говорит, что без сахара будет лучше. Но он же не находится с нами круглые сутки. Все равно все едят. При этом, понятное дело, никто не обжирается, не пихает в себя торты», — приводит слова Прохина Sport24.

«Ростов» после 17 туров идет третьим в турнирной таблице РПЛ, на 7 очков отставая от «Зенита».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-futbolist-rostova-prokhin-o-zaprete-karpina-na-sladkoye-dlya-futbolistov-vse-ravno-vse-yedyat
Валерий Карпин
Данила Прохин
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