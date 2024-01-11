Прохин — о том, что Карпин назвал защиту «Ростова» без Осипенко катастрофой: «Такие слова неприятны»

Защитник Данила Прохин, которого в декабре «Ростов» отдал в аренду «Оренбургу», признался, что ему неприятны слова главного тренера ростовчан Валерия Карпина, который назвал катастрофой оборону команды в отсутствии Максима Осипенко.

«Конечно, такие слова неприятны. Но я же не главный тренер. Карпин говорит то, что думает. Это его мнение. Думаю, любому защитнику «Ростова» неприятно это слышать. Но мы видели результаты, которые показывала команда, когда Осипенко не было. Не знаю, все ли зависело от него, но так случалось», — приводит слова Прохина Sport24.

«Ростов» в текущем сезоне РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко в 18 матчах.