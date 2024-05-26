Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:20

Зарипов: «Матч «Зенит» — «Ростов» — это украшение чемпионата в любом виде спорта»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов на премии Winline Герои РПЛ поделился с «СЭ» впечатлениями от прошедшего чемпионата России.

— Следили за футболом в этом сезоне?

— Честно говоря, не силен в футболе. Слежу по возможности. Специально, чтобы сесть и посмотреть какую-то игру чемпионата, такого нет. Но все интересные матчи, финалы турниров стараюсь не пропускть. .

— Смотрели последний тур чемпионата России?

— Матч «Зенит» — «Ростов» — это украшение чемпионата в любом виде спорта. Без таких матчей скучно.

— Овечкин приезжал в Москву и сыграл за «Динамо». У вас нет идеи сыграть в футбол?

— Нет. Я с профессиональным спортом завязал. Пора и о здоровье подумать, позаботиться о нем.

«Зенит» стал чемпионом страны в субботу после победы в заключительном туре над «Ростовом» (2:1). Команда поднялась на первое место в турнирной таблице РПЛ благодаря тому, что лидер соревнований «Динамо» в параллельном матче уступил «Краснодару» (0:1).

Александр Овечкин
Данис Зарипов
РПЛ
3
Обсудить
Читайте также
«Зенит» — чемпион России, «Краснодар» и «Динамо» остались без золота
«Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд
Вице-премьер Италии призвал Столтенберга подать в отставку после слов об Украине
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Политологи оценили последствия визита делегации США на Тайвань
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Защитник «Зенита» Алип: «Я не пью вообще. Старшие ругаются»

Стали известны первые победители премии Герои РПЛ сезона-2023/24