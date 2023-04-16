Данни: «Не верю, что «Зенит» упустит чемпионство, даже если потеряет сегодня очки!»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче против «Ростова» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Не верю, что эта встреча станет ключевой, «Зенит» впереди с большим отрывом. Не верю, что «Зенит» упустит чемпионство, даже если потеряет сегодня очки! Тем не менее, «Ростов» — очень сильная команда, у которой в последние годы хорошо выступает», — сказал Данни «СЭ».

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет 16 апреля. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени. Перед игрой сине-бело-голубые с 54 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая ростовчан на 9 очков.