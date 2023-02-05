Данни оценил идею о wild card для «Зенита» в Азиатскую Лигу чемпионов

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Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» оценил идею о wild card для «Зенита» в Азиатскую Лигу чемпионов на один сезон.
«Wild card для «Зенита» в Азиатскую Лигу чемпионов? Интересно. Я думаю, что для ребят в любом случае важно снова сыграть на международном турнире, потому что это важно для игроков и клуба», — сказал Данни «СЭ».
Ранее президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы.
Об идее о временном выступлении в Азиатской ЛЧ высказался Геннадий Орлов.
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