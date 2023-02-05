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Данни оценил идею о wild card для «Зенита» в Азиатскую Лигу чемпионов

Мигель Данни.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» оценил идею о wild card для «Зенита» в Азиатскую Лигу чемпионов на один сезон.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

«Wild card для «Зенита» в Азиатскую Лигу чемпионов? Интересно. Я думаю, что для ребят в любом случае важно снова сыграть на международном турнире, потому что это важно для игроков и клуба», — сказал Данни «СЭ».

Ранее президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы.

Об идее о временном выступлении в Азиатской ЛЧ высказался Геннадий Орлов.

Флаг сборной России на&nbsp;трибуне. Wild card для «Зенита» в азиатской ЛЧ, молодежка на Азиаде, выход из УЕФА? Что стоит за поездкой Александра Дюкова на Конгресс АФК

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Мигель Данни
ФК Зенит
4
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