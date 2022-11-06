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Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» отреагировал на первое поражение сине-бело-голубых в сезоне.
Команда из Санкт-Петербурга прошла первый круг РПЛ сезона-2022/23 без поражений, но в субботу, 5 ноября проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата страны.
«Поможет ли «Спартаку» вчерашнее поражение «Зенита» в чемпионской гонке? Ну послушайте, «Спартак» же тоже сыграл вничью, потерял очки. Так что я считаю, что у него все равно нет шансов, «Зенит» — сильнейшая команда в чемпионате, которая снова победит!», — сказал Данни «СЭ».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. «Спартак» идет на второй строчке с 33 очками.
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