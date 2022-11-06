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Сегодня, 12:25

Данни — о первом поражении «Зенита» в сезоне: «У «Спартака» все равно нет шансов на чемпионство»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» отреагировал на первое поражение сине-бело-голубых в сезоне.

Команда из Санкт-Петербурга прошла первый круг РПЛ сезона-2022/23 без поражений, но в субботу, 5 ноября проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата страны.

«Поможет ли «Спартаку» вчерашнее поражение «Зенита» в чемпионской гонке? Ну послушайте, «Спартак» же тоже сыграл вничью, потерял очки. Так что я считаю, что у него все равно нет шансов, «Зенит» — сильнейшая команда в чемпионате, которая снова победит!», — сказал Данни «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. «Спартак» идет на второй строчке с 33 очками.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
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Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

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2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Мигель Данни
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
1
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