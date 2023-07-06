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Сегодня, 15:38

Данни назвал Фернандеса великим игроком: «Будет потрясающе, если он перейдет в «Зенит»

Виктория Кравченко
Марио Фернандес и Мигель Данни.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.

«Фернандес — хороший игрок, к тому же русский. Он знает чемпионат России. Если у «Зенита» будет возможность привести Марио в команду, это будет потрясающе. Это великий игрок», — сказал Данни «СЭ».

4 июля журналист Фабио Алейшо сообщил, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за переход Фернандеса в размере 366 тысяч евро.
В четверг, 6 июля журналист Алешандре Пратцель заявил, что 32-летний Фернандес продолжит карьеру в «Зените».

Переход Марио Фернандеса в «Зенит». Эксклюзивные подробности

Марио Фернандес
Мигель Данни
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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