Сегодня, 10:06
Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни рассказал «СЭ» о встрече с представителями команды из Санкт-Петербурга по поводу возможного перехода его детей в российский клуб.
«Встреча с представителями «Зенита»? Все прошло хорошо! Посмотрим, что произойдет в будущем», — сказал Данни «СЭ».
Данни выступал за «Зенит» с августа 2008 по июль 2017 года. У 39-летнего португальца два сына-близнеца: Бернарду и Франсишку (оба 2004 года рождения). Они уже обучались в академии «Зенита», в 2021 году они заключили профессиональные контракты с португальским «Маритиму».