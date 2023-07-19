Данни считает, что «Зениту» стоит продать Малкома в «Аль-Хиляль»: «За него можно выручить хорошие деньги!»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе форварда сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».

«За хорошие деньги продажа Малкома на данный момент будет выгодна «Зениту». В чем смысл иметь игрока такого уровня только для того, чтобы играть в чемпионате России и не иметь возможности играть в еврокубках? «Зенит» может выручить за него хорошие деньги. Сейчас самое время для продажи!» — сказал Данни «СЭ».

Данни считает, что «Зенит» будет обладать сильным составом и без Малкома.

«Конечно, Малком важный игрок для клуба, но у «Зенита» и без него хороший состав и игроки, готовые провести отличный сезон! Тем более сейчас как раз возможны трансферы на вход, возможно усиление уже другими качественными игроками», — добавил Данни.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. На счету форварда 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

19 июля стало известно, что 26-летний бразилец близок к переходу в «Аль-Хиляль», который готов подписать с ним контракт с зарплатой в 18 миллионов евро за год.