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Сегодня, 17:21

Данни заявил, что Жиркова будет не хватать на поле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Мигель Дании отреагировал на завершение карьеры Юрием Жирковым.

«Юрий Жирков провел блестящую карьеру, играл в больших клубах и выиграл множество трофеев. Нам будет не хватать его на поле!» — приводит слова Данни Metaratings.ru.

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://metaratings.ru/news/danni-zhirkova-ne-budet-khvatat-na-pole-227540/
Юрий Жирков
Футбол
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