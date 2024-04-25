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Сегодня, 05:41

Йевтич: «Предложений о новом контракте пока не было»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич рассказал, что клуб пока не предлагал ему подписать новый контракт.

«Никто не знает, как я адаптируюсь, наберу форму, поэтому предложений пока не было. Я прекрасно понимаю это и стараюсь об этом не думать. Хочу вернуться сильнее и помочь команде показать себя. Тогда я смогу подписать новый контракт», — цитирует Metaratings.ru Йевтича.

Йевтич играет за «Рубин» с 2020 года. В 47 матчах он забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Из-за травмы футболист пропустил сезон-2022/23, а также первую часть сезона-2023/24.

Источник: https://metaratings.ru/news/ievtich-zayavil-chto-rubin-ne-delal-predlozhenii-o-novom-kontrakte-356579/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Дарко Йевтич
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