Дарья Карпина назвала фантастикой четвертое место «Ростова»

Сегодня, 20:05
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поделилась впечатлениями от четвертого места команды по итогам сезона.
«Конечно, это великолепный результат. За время работы моего мужа в «Ростове» это лучший результат. Испытываем радость, это очень достойно, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, когда к стыкам приближались, плюс, в принципе, особенно не было трансферов. И завершить сейчас сезон на четвертом месте — это фантастика в какой-то степени», — приводит «РБ Спорт» слова Дарьи Карпиной.
В заключительном туре чемпионата России «Ростов» уступил ЦСКА со счетом 1:4. Южане заняли 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит».