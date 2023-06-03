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Сегодня, 20:05

Дарья Карпина назвала фантастикой четвертое место «Ростова»

Алина Савинова
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Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поделилась впечатлениями от четвертого места команды по итогам сезона.

«Конечно, это великолепный результат. За время работы моего мужа в «Ростове» это лучший результат. Испытываем радость, это очень достойно, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, когда к стыкам приближались, плюс, в принципе, особенно не было трансферов. И завершить сейчас сезон на четвертом месте — это фантастика в какой-то степени», — приводит «РБ Спорт» слова Дарьи Карпиной.

В заключительном туре чемпионата России «Ростов» уступил ЦСКА со счетом 1:4. Южане заняли 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dar-ya-karpina-chetvertoe-mesto-rostova-e-to-v-kakoj-to-stepeni-fantastika/
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