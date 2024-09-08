Дарья Карпина назвала Семака самым слабым тренером

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко стал гостем шоу «Карты, деньги, два мяча», которое ведут Дарья Карпина, Марина Кондра, Яна Ромашкина и Алана Мамаева.

В конце программы Павлюченко задавал девушкам специальные вопросы, на которые они должны были давать быстрые ответы, не повторяя друг друга. Один из них касался самого слабого российского тренера.

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, назвала Сергея Семака, возглавляющего «Зенит».

«Семак. Это только если слева хук. Он такой щупленький», — заявила она.

Мамаева выбрала Леонида Слуцкого, который в настоящее время работает в чемпионате Китая, Ромашкина — бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, Кондра — Сергея Ташуева («Ахмат»).