Супруга Карпина поздравила Тугарева с забитым голом в матче с «Факелом»: «Вот весь день говорила, что точно забьет!»

Сегодня, 00:05
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поздравила нападающего команды Романа Тугарева с забитым голом в матче первого тура РПЛ с «Факелом» (2:1).
«С победой, семья. Отдельные поздравления Роману Тугареву с голом в такой прекрасный день. Вот весь день говорила, что точно забьет!» — написала Карпина в соцсетях.
После забитого гола игроки «Ростова» подбежали праздновать забитый мяч Тугарева, изображая покачивание ребенка.
Позднее пресс-служба клуба сообщила, что у форварда 23 июля родилась дочь.