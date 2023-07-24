Супруга Карпина поздравила Тугарева с забитым голом в матче с «Факелом»: «Вот весь день говорила, что точно забьет!»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поздравила нападающего команды Романа Тугарева с забитым голом в матче первого тура РПЛ с «Факелом» (2:1). «С победой, семья. Отдельные поздравления Роману Тугареву с голом в такой прекрасный день. Вот весь день говорила, что точно забьет!» — написала Карпина в соцсетях. После забитого гола игроки «Ростова» подбежали праздновать забитый мяч Тугарева, изображая покачивание ребенка. Позднее пресс-служба клуба сообщила, что у форварда 23 июля родилась дочь.