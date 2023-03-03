Даса: «Конечно, я слышал о Шапи! Могу сказать, что он хорош!»

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о российском нападающем Шапи Сулейманове, выступающем в чемпионате Израиля за «Хапоэль».

«Конечно, я слышал о Шапи! Он играет в одном из трех лучших клубов Израиля. Он неплох. По крайней мере, так мне рассказывали мои друзья. Говоря о нем, стоит исходить из целей, которые он поедет собой , но я могу сказать, что он хорош! Не думаю, что стоит сравнивать наши чемпионаты. У каждой лиги есть свои сильные и слабые стороны. Это разный футбол», — сказал Даса «СЭ».

Сулейманов выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара» с августа 2022 года. Его трансферная стоимость — 2,8 миллиона евро.