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Даса назвал экс-игрока ЦСКА Натхо великим футболистом после завершения карьеры в сборной Израиля

Микеле Антонов
Корреспондент
Бибрас Натхо.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии для «СЭ» высказался о решении своего соотечественника, полузащитника «Партизана» Бибраса Натхо завершить карьеру в сборной Израиля.

«Бибрас — прекрасный человек, его много кто знает в России по тому времени, когда он играл в «Рубине» и ЦСКА. Крутая личность и великий футболист. Любопытно, что он будет делать дальше. Конечно, я знаю, что он будет делать, но не скажу, потому что мы друзья», — сказал Даса «СЭ».

С марта 2010 по январь 2014 года Натхо выступал за «Рубин», а с августа 2014 по август 2018 года — за ЦСКА. Вместе с казанской командой он выигрывал Кубок России, а с армейцами становился чемпионом страны.

35-летний хавбек провел 88 матчей за сборную Израиля, забил 4 гола и сделал 16 результативных передач.

Бибрас Натхо
Эли Даса
РПЛ
Сборная Израиля по футболу
ФК Динамо (Москва)
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