Даса назвал Захаряна очень важным игроком для «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» после победы в матче 26-го тура РПЛ над «Химками» (1:0) высказался об уровне игры полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

— В перерыве Захарян говорил, что мало играет с мячом. Обсуждаете это в команде?

— Игра динамичная. Иногда ты находишь одного адресата для паса, иногда другого. Конечно, Захарян очень важный игрок для нас. Он любит играть с мячом. Иногда доставить мяч до него невозможно. Но это часть игры.

19-летний Захарян в текущем сезоне сыграл за «Динамо» 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.