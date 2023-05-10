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Сегодня, 11:25

Даса назвал Захаряна очень важным игроком для «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» после победы в матче 26-го тура РПЛ над «Химками» (1:0) высказался об уровне игры полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

— В перерыве Захарян говорил, что мало играет с мячом. Обсуждаете это в команде?

— Игра динамичная. Иногда ты находишь одного адресата для паса, иногда другого. Конечно, Захарян очень важный игрок для нас. Он любит играть с мячом. Иногда доставить мяч до него невозможно. Но это часть игры.

19-летний Захарян в текущем сезоне сыграл за «Динамо» 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.

Арсен Захарян
Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
0
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