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Сегодня, 13:05

Даса не сыграет за сборную Израиля в матчах Лиги наций против Франции и Италии

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса не примет участия в матчах Лиги наций, сообщает One.co.il.

31-летний футболист получил травму в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). Таким образом, он пропустит матчи против сборных Франции (10 октября) и Италии (14 октября).

«Эли Даса освобожден от игр с Францией и Италией. В результате проведенного медицинского обследования установлено, что капитан сборной Израиля сможет вернуться к тренировкам не ранее, чем через две недели», — говорится в заявлении израильской федерации.

В текущем сезоне Даса провел 13 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Эли Даса
Сборная Израиля по футболу
ФК Динамо (Москва)

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