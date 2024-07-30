Даса объяснил, почему сыграл левого защитника в матче против «Локомотива»

Защитник «Динамо» Эли Даса объяснил, почему сыграл на позиции левого защитника в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Иногда нужно помогать команде. На прошлой неделе Скопинцев немного приболел, поэтому нужно было сыграть слева. У нас очень много молодых футболистов, поэтому мне нужно всегда быть готовым помогать им на поле», — сказал Даса «СЭ».

После двух стартовых туров чемпионата России-2024/25 бело-голубые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Следующий матч команда проведет 31 июля в рамках группового этапа пути РПЛ Кубка России против «Спартака».