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Сегодня, 09:15

Даса объяснил, почему сыграл левого защитника в матче против «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса объяснил, почему сыграл на позиции левого защитника в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Иногда нужно помогать команде. На прошлой неделе Скопинцев немного приболел, поэтому нужно было сыграть слева. У нас очень много молодых футболистов, поэтому мне нужно всегда быть готовым помогать им на поле», — сказал Даса «СЭ».

После двух стартовых туров чемпионата России-2024/25 бело-голубые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Следующий матч команда проведет 31 июля в рамках группового этапа пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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