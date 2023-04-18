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Защитник «Динамо» Даса: «Открытие клубного магазина в ГУМе — что-то невероятное!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса поделился впечатлениями от открытия магазина атрибутики клуба в ГУМе.

«Открытие клубного магазина в таком месте — что-то невероятное! Это лучшее место в Москве. Магазин решили открыть в лучшую для клуба дату, когда команде исполняется сто лет. Я поздравляю клуб! Можно сказать, что это мое любимое место, помимо стадиона. Сюда сложно добираться из-за пробок. (Смеется.). Но я буду сюда заезжать!» — сказал Даса «СЭ».

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Московская команда является 11-кратным чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР по футболу. В российской истории клуба на счету динамовцев победа в национальном кубке сезона-1994/95.

Эли Даса
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ФК Динамо (Москва)
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