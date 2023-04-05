Эли Даса — о возможном уходе Йокановича из «Динамо»: «В раздевалке ничего не изменилось»

Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал «СЭ» слухи о возможном уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых.

— Пошли слухи о том, что руководство может поменять тренера, слышали ли вы что-то об этом?

— Нет.

— В раздевалке все по-старому? Какая атмосфера между игроками и тренером?

— Она была нормальной. Конечно, после такого поражения, никто не рад. Это обычное поведение футбольной команды. Мы все разочарованы. Думаю, тренер, игроки тоже. Ничего особенного.

Ранее журналист Нобель Арустамян в эфире «Коммент.Шоу» рассказал об интересе «Динамо» к кандидатурам Марко Николича и Станислава Черчесова в качестве возможной замены Славише Йокановичу.