Сегодня, 08:50
Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал «СЭ» слухи о возможном уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых.
— Пошли слухи о том, что руководство может поменять тренера, слышали ли вы что-то об этом?
— Нет.
— В раздевалке все по-старому? Какая атмосфера между игроками и тренером?
— Она была нормальной. Конечно, после такого поражения, никто не рад. Это обычное поведение футбольной команды. Мы все разочарованы. Думаю, тренер, игроки тоже. Ничего особенного.
Ранее журналист Нобель Арустамян в эфире «Коммент.Шоу» рассказал об интересе «Динамо» к кандидатурам Марко Николича и Станислава Черчесова в качестве возможной замены Славише Йокановичу.