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Сегодня, 10:25

Даса рассказал, хорошо ли игроки «Динамо» понимают требования Йокановича

Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, понимают ли игроки требования главного тренера команды Славиши Йокановича.

— Как тебе партнеры по защитной линии в «Динамо»? Видел, что во время матча с «Ростовом» ты о чем-то разговаривал с Сабой Сазоновым.

— Каждый игрок — особенный. Во время матча мы постоянно разговариваем между собой, потому что это 50 процентов работы в защите. Очень важно разговаривать друг с другом, подсказывать. Так легче играть.

— В СМИ фигурирует мнение, что игроки не понимают требований Йокановича. Это правда?

— Он главный тренер, мы следуем тому, что он говорит. Иногда нужно немного времени, чтобы встроить новых игроков. Нужно учитывать, что у нас в команде смесь молодых игроков с опытными. Мы не стоим на месте, мы развиваемся.

54-летний Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством команда одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и 5 раз потерпела поражение в матчах во всех турнирах.

Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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