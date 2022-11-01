Даса считает, что у «Динамо» есть шансы на чемпионство

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионства в нынешнем сезоне РПЛ.

«Мы всегда пытаемся улучшить нашу игру, понимаем, какие ошибки нужно исправить. Мы сейчас набрали ход, нам важно победить в оставшихся турах перед перерывом. Шансы на чемпионство у «Динамо» остаются, нет ничего невозможного. Йоканович — хороший человек и тренер. У него со всеми хорошие отношения. Наедине мне было приятно с ним общаться. Мне он нравится», — приводит слова Даса «РБ Спорт».

После 15 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.