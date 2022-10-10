Даса считает, то Смолов смог бы играть в европейском гранде

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о шансах товарища по команде Федора Смолова снова выступать в Европе.

«Федор Смолов — большой профессионал, он наш лидер в раздевалке. Знаю, что он выступал в «Сельте» и «Фейеноорде». Думаю, он смог бы играть в европейском гранде. Смолов демонстрирует хороший футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Дасы.

Смолов играл за нидерландский «Фейеноорд» (2010 год) и испанскую «Сельту» (2020 год).

В январе 2022 года 32-летний нападающий вернулся в «Динамо» из «Локомотива». В текущем сезоне РПЛ он провел 10 матчей, в которых забил 5 голов. На данном отрезке сезона Смолов является лучшим бомбардиром московского клуба.