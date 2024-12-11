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Сегодня, 09:43

Даса: «Даже когда Тюкавин не забивает, он очень много и полезно трудится на благо команды»

Даниил Аршавский
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Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал игру нападающего московской команды Константина Тюкавина в первой половине текущего сезона РПЛ.

«Я не видел никаких расстройств и переживаний у Тюкавина, когда у него была безголевая серия. Он профессионал. У молодых ребят порой могут быть тяжелые периоды. Даже когда Костя не забивает, он очень много и полезно трудится на благо команды. Без сомнений, Тюкавин всё ещё один из лучших форвардов лиги», — цитирует Даса Legalbet.ru.

За 21 матч во всех турнирах в составе «Динамо» в нынешнем сезоне 22-летний форвард забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Legalbet.ru
Константин Тюкавин
Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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