Даса: «Даже когда Тюкавин не забивает, он очень много и полезно трудится на благо команды»

Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал игру нападающего московской команды Константина Тюкавина в первой половине текущего сезона РПЛ.

«Я не видел никаких расстройств и переживаний у Тюкавина, когда у него была безголевая серия. Он профессионал. У молодых ребят порой могут быть тяжелые периоды. Даже когда Костя не забивает, он очень много и полезно трудится на благо команды. Без сомнений, Тюкавин всё ещё один из лучших форвардов лиги», — цитирует Даса Legalbet.ru.

За 21 матч во всех турнирах в составе «Динамо» в нынешнем сезоне 22-летний форвард забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.