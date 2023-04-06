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Сегодня, 09:25

Даса заявил, что «Динамо» сделает все возможное для достижения высоких целей в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Эли Даса поделился комментарием после поражения от «Акрона» по пенальти (1:4) и вылета из FONBET Кубка России.

«После игры с «Сочи» я говорил, что у нас есть два турнира, ради которых мы усердно работаем — кубок и чемпионат. Сейчас Кубок России отсеялся, и мы снова сконцентрированы на РПЛ и сделаем все возможное для достижения высоких целей. Да, мы расстроены, но в футболе нет время на это, поэтому всей командой мы идем дальше», — приводит слова Дасы Sport24.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов»). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-dasa-posle-vyleta-dinamo-iz-kubka-my-sdelayem-vse-vozmozhnoye-dlya-dostizheniya-vysokikh-tseley-v-rpl
Эли Даса
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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