Даса заявил, что у Тюкавина есть все шансы заиграть в Европе

Защитник московского «Динамо» Эли Даса оценил перспективы своего одноклубника Константина Тюкавина.

«Способен ли Тюкавин перейти в «Зенит»? Понятия не имею, ведь слухи вокруг нас ходят всегда и везде. Скажу одно: Тюкавин отличный игрок и проект, у которого отличное будущее. Костя — динамовец, которому надо закрепиться в нашей команде. Он должен проявлять себя больше и больше в основном составе. Для такого молодого игрока важно постоянно играть. Если Тюкавин будет продолжать держать уровень, то у него все шансы заиграть в Европе. Посмотрим, как сложится его будущее», — приводит слова Дасы Sport24.

30-летний израильтянин выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 23 матча и отдал 1 результативную передачу.