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Даса заявил, что у Тюкавина есть все шансы заиграть в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Эли Даса оценил перспективы своего одноклубника Константина Тюкавина.

«Способен ли Тюкавин перейти в «Зенит»? Понятия не имею, ведь слухи вокруг нас ходят всегда и везде. Скажу одно: Тюкавин отличный игрок и проект, у которого отличное будущее. Костя — динамовец, которому надо закрепиться в нашей команде. Он должен проявлять себя больше и больше в основном составе. Для такого молодого игрока важно постоянно играть. Если Тюкавин будет продолжать держать уровень, то у него все шансы заиграть в Европе. Посмотрим, как сложится его будущее», — приводит слова Дасы Sport24.

30-летний израильтянин выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 23 матча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-17-eli-dasa-yesli-tyukavin-prodolzhit-derzhat-uroven-to-u-nego-vse-shansy-zaigrat-v-yevrope
Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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