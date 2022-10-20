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Сегодня, 13:00

Даса заявил, что в мире не должно быть никаких делений между людьми

Защитник московского «Динамо» Эли Даса заявил, что у него, в отличии от других, не было никаких стереотипов о россиянах.

«Я еще не полностью изучил Москву из-за большого количества матчей, поэтому мне сложно говорить про город. До переезда в Россию у меня не было стереотипа, как у других, что русские — странные люди или еще что-то. Это абсолютно не так: русские обычные люди, как и другие. Не должно быть никаких делений между людьми, ведь мы все одинаковые», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».

29-летний израильтянин присоединился к «Динамо» в сентябре 2022 года, провел за московскую команду семь матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-li-dasa-russkie-ne-stranny-e-lyudi-my-vse-odinakovy-e/
Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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