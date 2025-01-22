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Сегодня, 22:10

Дасаев — об уходе Селихова из «Спартака»: «Хороший был вратарь, не знаю, по какой причине он ушел»

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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на разрыв контракта между голкипером Александром Селиховым и московским клубом.

«Вратарь был хороший, не знаю, по какой причине он сидел в запасе. Трудно сказать. Сожалею ли я? Это его решение, чему тут сожалеть? Я же не знаю, по какой причине он ушел», — сказал Дасаев «СЭ».

22 января пресс-служба «Спартака» объявила о расторжении контракта с Селиховым.

Голкипер перешел в московский клуб из «Амкара» в январе 2017 года. За красно-белых 30-летний вратарь провел 102 матча.

(Александр Абустин)

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Александр Селихов
Ринат Дасаев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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