Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев на пресс-конференции посвященной фильму про легендарного игрока красно-белых Федора Черенкова.

«Черенков — это человек, который заслуживает фильма. Много лет были вместе. Его доброта, его дружеское отношение — мы все об этом знаем. Хотелось бы отметить его качество силы воли. Когда у Федора началась болезнь — он ее переборол и вернулся на поле.

Хотелось бы увидеть в фильме момент, когда он уехал играть во Францию. Закончил там — вернулся на родину и стал капитаном, лучшим футболистом страны. Большое спасибо людям, которые делают все, чтобы этот фильм показали.

Когда Черенков пришел, было трудно понять, какой он человек. Был щупленький, маленький. Сейчас бы Федор не прошел отбор. Со временем он начал вливаться. Сразу показал свой характер. В первой игре все почувствовали, что это будет футболист с большой буквы. Люди любили его и называл его - Федя. Он искренний, добрый, никогда никому не откажет. Поэтому его и звали народным футболистом.

«Спартак» отличается тем, что есть девиз - один за всех и все за одного. Если играть, то за всех. Если свадьба, то все на ней. Мы до сих пор дружим, помогаем друг другу. Это началось с Олега Ивановича Романцева. Когда пришел я в «Спартак» - было две группировки. Было тяжело. Этот коллективизм, в котором Федор принимал участие, помогал объединить команду.

Пока я не знаю актера, который будет меня играть. Если будет нужно, мы, конечно, встретимся — все обсудим. Никаких проблем нет.

Возможно ли меня сыграть? А почему нет? Конечно, можно! Если надо будет — поможем и подскажем», — сказал Дасаев.

Черенков выступал за красно-белых с 1977 по 1993 год, пропустив лишь один сезон-1990/91, который он провел в клубе Франции «Ред Стар». Черенков скончался в 2014 году, его именем названа спартаковская академия подготовки молодых футболистов, а также стадион «Спартак» в московском районе Сокольники. Памятник Черенкову установлен перед одной из трибун «Открытие Банк Арены».