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Сегодня, 13:31

Дасаев рассказал, что поддерживает физическую форму для болельщиков «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос «СЭ» о том, как поддерживает физическую форму.

«Когда сидишь дома, смотришь футбол, нападает ностальгия. Хочется играть. Хорошо, что есть ветеранский футбол. С другой стороны, почему поддерживаю форму? Зрители приходят на трибуны и смотрят Дасаева, а им без разницы, сколько ему лет. Они хотят увидеть прежнего Дасаева. Поэтому стараюсь играть достойно, чтобы доставить удовольствие», — сказал Дасаев «СЭ».

Ранее Дасаев сыграл в матче в честь 70-летия Олега Романцева, который состоялся 13 января в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках. Ветераны «Спартака» сыграли вничью с командой бывших футболистов сборной России (2:2).

Ринат Дасаев
ФК Спартак (Москва)
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