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Сегодня, 13:33

Дасаев рассказал, почему его удивило попадание Акинфеева в топ-50 лучших вратарей мира

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал свое высказывание о том, что ему непонятно, как голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев попал в топ-50 лучших вратарей мира.

«Да я рад, что Игоря включили в этот список, но есть вратари, которые были лучшими в мире и завоевали Кубки мира, но их не вписали: Шумахер, Дзофф. Поэтому так и сказал. Не знаю, кто это делал, но выбрали в итоге Игоря, чему я рад», — приводит Sport24 слова Дасаева.

Акинфеев и Дасаев вошли в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS. Дасаев занял 37-е место, а голкипер ЦСКА — 47-е.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-01-dasayev-obyasnil-pochemu-yego-udivilo-popadaniye-akinfeyeva-v-top-50-luchshikh-vratarey-mira
Игорь Акинфеев
Ринат Дасаев
Футбол
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