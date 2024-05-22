Дасаев рассказал, при каком раскладе Сафонову стоит ехать в «ПСЖ»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев рассказал, что думает о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Конечно, Сафонову будет сложно в «ПСЖ». Тем более, что там Доннарумма и, может быть, кто-то еще. Если он думает, что будет просто на вторых ролях, то нет никакого смысла ехать. Ехать нужно только тогда, когда уверен, что сможешь конкурировать. В этом случае желаю ему удачи», — цитирует Дасаева «РБ Спорт».