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Сегодня, 19:13

Дасаев: «Проблем с вратарями в «Спартаке» нет, Максименко будет первым номером»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев предположил, кто будет основным голкипером красно-белых в сезоне-2024/25.

В московском клубе есть три вратаря: Илья Свинов, Александр Максименко и Александр Селихов.

«Максименко будет первым номером в «Спартаке» в следующем сезоне. В команде два хороших вратаря — Максименко и Селихов. Есть еще одна звездочка — это Фадеев. Проблем с вратарями в «Спартаке» нет», — цитирует Дасаева «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в чемпионате России. Со следующего сезона команда будет выступать под руководством серба Деяна Станковича.

Источник: РБ Спорт
Ринат Дасаев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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