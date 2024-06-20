Дасаев: «Проблем с вратарями в «Спартаке» нет, Максименко будет первым номером»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев предположил, кто будет основным голкипером красно-белых в сезоне-2024/25.

В московском клубе есть три вратаря: Илья Свинов, Александр Максименко и Александр Селихов.

«Максименко будет первым номером в «Спартаке» в следующем сезоне. В команде два хороших вратаря — Максименко и Селихов. Есть еще одна звездочка — это Фадеев. Проблем с вратарями в «Спартаке» нет», — цитирует Дасаева «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в чемпионате России. Со следующего сезона команда будет выступать под руководством серба Деяна Станковича.