Дасаев считает, что «Спартак» должен был побеждать «Оренбург»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

«В начале сезона сложно говорить, какой результат самый неожиданный. Все набирают форму, кто-то в лучших кондициях, кто-то еще нет. Наверное, все-таки «Спартак» удивил своим поражением. Он должен был обыгрывать «Оренбург».

Верю ли я, что у Станковича получится вернуть игру команде? Это к руководству, да и по первой игре не определить. Надо смотреть по итогам первого круга. Не хочу играть в угадайку. Будем надеяться, что «Спартак» продвинется вперед», — приводит Legalbet слова Дасаева.

В следующем туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» сыграет против «Химок».