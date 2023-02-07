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Сегодня, 16:05

Дасаев считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Думаю, чемпионская гонка в РПЛ еще не завершена — «Спартак» поборется за трофей, еще ничего не потеряно. Во второй части сезона все решится. Шансы есть, команда будет делать все возможное, чтобы завоевать золотые медали РПЛ», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-dasaev-chempionskaya-gonka-v-rpl-eshhe-ne-zavershena-spartak-poboretsya-za-trofej/
Ринат Дасаев
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ФК Спартак (Москва)
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