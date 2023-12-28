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Сегодня, 16:46

Дасаев: «Зачем Сафонову ехать за границу? Чтобы сидеть на лавке?»

Дасаев считает, что вратарю Сафонову рано ехать в европейский чемпионат
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

Российский голкипер располагается на 25-м месте в рейтинге самых дорогих вратарей мира по версии портала Transfermarkt.

«Думаю, ему еще рано ехать за границу. Зачем ему куда-то ехать, если он играет в сборной и «Краснодаре»? Чтобы сидеть там на лавке? Пробовать свои силы хорошо, но не в таком возрасте. Он сейчас молодой и перспективный. А если сейчас поедет туда, его посадят на лавку и карьера закончилась. Если он будет хорошо играть, когда он будет в солидном возрасте, его пригласят», — сказал Дасаев «СЭ».

Рыночная стоимость 24-летнего футболиста на данный момент составляет 18 миллионов евро. Она увеличилась на 2 миллиона евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» он выступает с января 2019 года. В текущем сезоне Сафонов провел 18 матчей за краснодарскую команду, пропустил 12 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Матвей Сафонов
Ринат Дасаев
Футбол
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