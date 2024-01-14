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Сегодня, 13:51

Дасаев жестко ответил Гинеру на слова о сравнении с Акинфеевым

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на слова Евгения Гинера, который заявил, что его и Льва Яшина превосходит вратарь армейцев Игорь Акинфеев.

«Кто такой Гинер? Мне неинтересно его мнение. Я не читал его слова и читать не буду. Это его мнение, пускай говорит, что хочет. Мне его мнение неинтересно», — сказал Дасаев «СЭ».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Также 37-летний голкипер является бронзовым призером Евро-2008 в составе национальной команды.

Игорь Акинфеев
Ринат Дасаев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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